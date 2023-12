Tempesta d' amore | trame dal 17 al 23 dicembre 2023 | Paul in trappola

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 16 dicembre 2023)Lindbergh finirà nelladi Constanze, come raccontano ledid'dal 17 al 23. La donna, infatti, sarà ormai certa che il suo fidanzato abbia deciso di troncare la loro relazione e, per tenerlo ancora legato a sé, fingerà che le sue condizioni di salute siano peggiorate., quando apprenderà che Constanze sta di nuovo male, rinuncerà a dirle la verità a proposito del suo legame con Josie. Quest'ultima, però, quando scoprirà che il suo amato non ha più lasciato la Von Thalheim, andrà su tutte le furie e tra i due scoppierà un duro litigio al quale assisterà Henning. Poco dopo, Constanze deciderà di elaborare un terribile piano per separare Josie ee farà in modo che Tatjana, una sua ...