Telefonia | Agcom ferma i rincari automatici di massa

(Di sabato 16 dicembre 2023) Le tariffe telefoniche saranno soggette a eventuali aumenti legati all’inflazione solo con il consenso esplicito dell’utente. Tale disposizione si applicherà sia ai nuovi contratti stipulati d’ora in poi che a quelli per i quali gli operatori avevano precedentemente comunicato l’intenzione di apportare adeguamenti, a partire da aprile 2024. Le parole di Elisa Giomi Il nuovo Regolamento, recentemente approvato dall’e dotato del disco verde, disciplina in modo completo tutti gli aspetti contrattuali tra gli operatori che offrono servizi di comunicazioni elettroniche e gli utenti finali. La notizia è stata annunciata direttamente dall’Autorità, che ha anticipato la prossima pubblicazione della delibera. La commissaria Elisa Giomi ha sottolineato che si tratta di un provvedimento senza precedenti, concepito per tutelare tutti i consumatori rispetto alle condizioni ...