Teatro in lutto | addio a Sebastiano Lo Monaco VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Pubblicato il 16 Dicembre, 2023nel mondo del. È morto all’età di 65 anni l’attoreLo. A darne notizia, tra gli altri, la Fondazione Inda, l’Istituto Nazionale del Dramma Antico. “Oggi è un giorno di grande tristezza per tutto il mondo del– scrive la Fondazione – Ci ha lasciatiLo. Grande attore, amatissimo dal pubblico delGreco di Siracusa e più volte tra i grandi protagonisti delle rappresentazioni classiche. Tutta la Fondazione Inda esprime il proprio cordoglio per la perdita di un grande interprete che lascia in tutti noi un ricordo bellissimo e si stringe al dolore dei famigliari, degli appassionati die di tutte le persone che hanno voluto bene a ...