Taremi | obiettivo concreto dell’Inter ma rimandato | le condizioni – SI

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il mercato invernale è ormai alle porte, ma l’Inter lo utilizzerà solo per un settore del campo. L’intervento per l’attacco viene, tuttavia il nome diresta caldo. AD UNA CONDIZIONE – L’attacco titolare, formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, convince tanto. Molto meno, invece, il duo di serva composto da Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. Per questo motivo si parla molto di un’innesto nel reparto offensivo nerazzurro del calibro di Mehdi. Secondo Alfredo Pedullà, in collegamento con Sportitalia, il profilo del calciatore del Porto resta unvivo eper la dirigenza di Viale della Liberazione maal mercato estivo. A gennaio, infatti, l’Inter ha altro a cui pensare, come il rinforzo nella retroguardia ...