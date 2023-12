Svuota la tanica di benzina addosso al vicino e lo trasforma in torcia umana | è in gravissime condizioni

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Pubblicato il 16 Dicembre, 2023 Gli ha versatouna latta die poi gli ha dato fuoco,ndolo in una. È finita così l’ennesima lite tra vicini di casa in via Curielli, a Cervinara, in provincia di Avellino. Ad avere la peggio, un 51enne, più volte denunciato per molestie e violenze nei confronti degli altri residenti. L’uomo ha subito ustioni in tutte le parti del corpo e dopo essere stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale “San Pio” di Benevento è stato trasferito al Centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Gli agenti del Commissariato hanno identificato il responsabile che si trova in stato di fermo in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.