Superlega | il CEO Reichart | «Aspettiamo la sentenza della Corte Europea»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Le parole di Bernd, CEO: «Lastabilirà se il monopolio UEFA è autorizzato» Bernd, CEO, in un video pubblicato sui canali social di A22 ha rilasciato alcune dichiarazioni in vistadecisione che prenderà laSuprema dell’Unionesul futuro del progetto. Queste le parole riportate da Calcio e Finanza.– «Il 21 dicembre laSuprema dell’Unione Europa si pronuncerà in via definitiva sulla nostra causa antimonopolio contro la UEFA e la FIFA. C’è confusione su quanto sta accadendo. Cercherò di chiarire cosa sta realmente succedendo. La UEFA detiene un monopolio assoluto nel ...