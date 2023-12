Supercoppa Italiana | Inter furiosa! I dubbi su calendario e location – TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 dicembre 2023) Manca poco più di un mese allama dalla Lega Serie A ancora manca l’ufficialità di date e programma. L’è furiosa per questo atteggiamento e Tuttosport segnala il malcontento della società. TRASFERTA AMARA – La Lega Serie A si è “venduta” all’Arabia Saudita, dando lain mano al Paese del Golfo. Che sta spostando le date a suo piacimento, creando non pochi problemi alle quattro squadre partecipanti: Fiorentina,, Lazio e Napoli. Adesso si dovrebbe giocare il 18-19 e 22 gennaio, ma si attende l’ufficialità. Prima doveva essere il 21-22 e 25, già una differenza rispetto all’idea del 4-5 e 8 gennaio scartata a novembre. Ma gli organizzatori sauditi, che hanno pagato ventitré milioni a edizione (per quattro anni), hanno chiesto un nuovo ...