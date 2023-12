Superbonus | Patuanelli | ' ad essere radioattivo è il governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Per Giorgetti il. Dunque, possiamo pensare che ad aver scatenato l'incidente di Chernobyl (come ha chiamato lui stesso il 110%) sia stato lo stesso Giorgetti da ministro dello Sviluppo economico delDraghi. È infatti nelDraghi che si sono volute e votate (da ministeri non amministrati dal MoVimento 5 Stelle) le proroghe e le semplificazioni del110%. Senza contare le infinite volte in cui proprio la Lega, ovvero il partito di Giorgetti assieme a tutto l'arco parlamentare, ha tentato di intestarsi una misura che ha trainato il PIL del Paese". Così in una nota il capogruppo M5S al Senato Stefano. Quella delè "una misura elogiata dalla stessa Commissione Europea in una ...