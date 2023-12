Superbonus 110 | in arrivo il ?salva lavori? | Sal straordinario per le spese sostenute e stop del 31 dicembre

(Di sabato 16 dicembre 2023) Giancarlo Giorgetti, ministro dell?Economia, delpensa tutto il male possibile. E ieri, parlando ad Atreju, lo ha ribadito. Il 110 per cento, ha detto, «è come una...

Superbonus: Confedercontribuenti, governo conceda proroga per unifamiliari e condomini

Finocchiaro: "La misura ha fortemente rilanciato l'economia nazionale creando un indotto virtuoso". Sul%, il governo deve concedere una proroga per le villette unifamiliari che hanno realizzato almeno il 60% dei lavori e una proroga di sei mesi per i condomini. Inoltre, deve predisporre ...

Superbonus, Giorgetti chiude all'ipotesi proroga: "È come la morfina" QUOTIDIANO NAZIONALE

Superbonus, Giorgetti chiude all'ipotesi proroga: "È come la morfina"

Giorgetti: "Modifiche a Superbonus Stiamo monitorando" "È come l'energia nucleare: in tanti sono a favore, in tanti contro. Ovviamente ci sono degli aspetti da considerare… Leggi ...

Superbonus 110% ha permesso 3 miliardi di risparmi in bolletta ma a un prezzo carissimo per le tasche degli italiani

Il Doppio Volto del Superbonus: Risparmi in Bolletta e Impatto Ambientale Il Bilancio Impressionante del Superbonus nel 2022 Nel 2022, gli interventi di efficienza energetica in Italia, spinti princip ...