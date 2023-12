Sunak dal palco di Atreju | “Fermare i barconi” Rama | “L’accordo sui migranti non viola la Costituzione” Musk | ”Fate figli”

Migranti - Sunak travolto dal no dei giudici sull’accordo col Ruanda? Lui minaccia di stralciare le convenzioni sui diritti umani

Piano B per Rishi Sunak, e forse anche C. La Corte Suprema boccia il piano trasferimenti in Ruanda? E il premier si presenta alla Camera dei Comuni ... (ilfattoquotidiano)