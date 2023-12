Sulle Alpi montagne di rifiuti minacciano l’ecosistema

Leggi su quifinanza

(Di sabato 16 dicembre 2023)sì, ma di. Lesono minacciate da un problema: l’accumulo dilungo i sentieri. Il progetto “CleanAlp” ha avviato una ricerca senza precedenti sull’inquinamento della plastica in alta montagna, svelando dati preoccupanti. Oltre ai fazzoletti e ai mozziconi di sigaretta, sono stati trovati oggetti insoliti come biancheria intima, ciabatte e persino una lattina sbiadita di Coca Cola dei Mondiali del 1978 in Argentina. Sorprendentemente, un rifiuto su tre risale a oltre 40 anni fa, segno indelebile dell’impatto dell’uomo sulla natura. CleanAlp, la prima ricerca sull’inquinamento della plastica in alta montagna Il progetto CleanAlp, ideato e realizzato dall‘European Research Institute, ha coinvolto 810 partecipanti volontari in una campagna di scienza partecipata. Questa ricerca pionieristica ...