Suicidio assistito con il Servizio sanitario nazionale per la prima volta in Italia

(Di sabato 16 dicembre 2023) Per lainè stato applicato iltramite ilche ha fornito il farmaco letale e un medico di supporto. A morire una donna di Triste di 55 anni afflitta da un male incurabile che da un anno chiedeva di poter accedere alla morte assistita volontaria. Il caso è stato seguito dall’associazione Luca Coscioni.: la storia di Anna La signora è deceduta lo scorso 28 novembre a casa sua. Le sue generalità non sono note poiché lei stessa aveva chiesto che non venissero rivelate. Come scrive l’Ansa, la donna si èrialla Asl di competenza, senza esito. In seguito si è rial Tribunale ...

Anna , nome di fantasia, ora è libera . È morta nella sua casa, come da sua volontà, tramite il suicidio assistito . Il farmaco, per la prima volta, è ... (metropolitanmagazine)

'Anna' e il suicidio assistito, un atto di civiltà

Finalmente un atto di civiltà. Sicuramente i pro life grideranno alla deriva valoriale, perché la vita, per loro, è un bene indisponibile. Con la sentenza n. 242 del 24 settembre 2019 la Corte costitu ...

