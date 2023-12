Stefano De Martino al suo show del 26 dicembre avrà un super super ospite | ecco di chi si tratta

Leggi su isaechia

(Di sabato 16 dicembre 2023)Desta diventando stagione dopo stagione uno dei volti di punta di Rai Due. Nonostante suo malgrado sia spesso sulle prime pagine delle riviste e dei magazine rosa per la sua tormentata relazione con l’ex moglie Belen Rodriguez con la quale si è nuovamente lasciato pochi mesi fa, il conduttore continua a essere ben concentrato sulla sua nuova carriera televisiva. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerino, partecipando ad Amici, il talent più amato e seguito d’Italia, prima come allievo e poi come professionista, Deha preferito dedicarsi alla conduzione. Mossi i primi passi a Mediaset, dal 2019 è sbarcato su Rai Due, dove ha trovato il suo “posto al sole”. Diversi i programmi da lui condotti, da Made In Sud al Festival di Castrocaro. Per poi diventare apprezzato padrone di casa di ...