(Di sabato 16 dicembre 2023) Attimi diin Val d'Isere, durante la prova difemminile valida per la Coppa del Mondo.è rimasta coinvolta in una rovinosasul traguardo. La sciatrice ...

Stefanie Fleckenstein, terribile caduta in discesa libera: urla e paura

Attimi di paura in Val d'Isere, durante la prova di discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo.è rimasta coinvolta in una rovinosa caduta sul traguardo. La sciatrice canadese ha perso il controllo degli sci ed è scivolata a terra con ...

Sci: caduta choc per Stefanie Fleckenstein in discesa libera, urla raggelanti di dolore TGLA7

Stefanie Fleckenstein, terribile caduta in discesa libera: urla e paura Corriere dello Sport

Stefanie Fleckenstein, terribile caduta in discesa libera: urla e paura

Attimi di paura in Val d'Isere, durante la prova di discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo. Stefanie Fleckenstein è rimasta coinvolta in una rovinosa caduta sul traguardo. La sciatrice ...

Che festa svizzera in Val d'Isère. Flury: "Sono scesa con gioia". Huetter, 10 anni dopo...

La discesa sulla Oreiller-Killy ha visto le elvetiche dominare (6 nelle 15), con doppietta Flury-Haehlen aperta dalla campionessa del mondo in carica, al secondo centro in ...