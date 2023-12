(Di sabato 16 dicembre 2023)16ci aspetta una giornata ricca di. Grande abbuffata diinvernali con la discesa libera femminile in Val d’Isere e la discesa libera maschile in Val Gardena, lo snowboardcross a Cortina d’Ampezzo e il PGS di snowboard a Cervinia, gli inseguimenti biathlon a Lenzerheide, gli skiathlon di sci di fondo a Trondheim, lo short track a Seoul, il bob a Igls, lo slittino a Whistler, senza dimenticarsi di combinata nordica, salto con gli sci, sci freestyle. Da seguire anche i Mondiali di skateboard e i Mondiali di freccette, Zebre e Benetton giocheranno nella Amlin Challenge Cup di rugby, poi il ricco piatto con i campionati nazionali di calcio, volley, basket, pallamano, calcio a 5. Di seguito il calendario, ildettagliato, ...

Uno sportello telematico Inps nei comuni

Sportivi, parte la corsa all'Inps Via al pagamento dei contributi Inps nello. I versamenti per i co.co.co sportivi nei dilettanti (periodo... Il futuro del marketing per le aziende che vendono ...

Val Gardena, in discesa Bennett beffa Kilde e Odermatt. Paris 11° La Gazzetta dello Sport

Morto Alberto Antonini, è stato anche capo ufficio stampa della Ferrari Sky Sport

Sport, rinnovata la gestione dei campi. Trenta alberi in piazza Dalla Chiesa

Campi sportivi, arriva l’affidamento degli impianti cittadini: rinnovata la gestione dei terreni comunali su cui si pratica sport, mentre ...

Sport in tv oggi (sabato 16 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 16 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande abbuffata di sport invernali con la discesa libera femminile in Val d'Isere e la discesa libera maschile in Val Gardena, lo snowb ...