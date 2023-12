Spiccare il volo o cadere | i lavoratori ex Gkn resistono e rilanciano l’azionariato popolare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) di Ferdinando Pezzopane e Giorgio De Girolamo Il 9 luglio 2021 tramite mail viene annunciato ai 429 operai del sito produttivo Gkn di Campi Bisenzio il licenziamento. Si apre da quel momento una vertenza che sintetizza tutte le principali contraddizioni del sistema produttivo italiano. Gkn produceva semiassi per automobili, diretti principalmente verso gli stabilimenti Fiat. Il settore dell’automotive da gigante del XX secolo si è trasformato progressivamente negli ultimi 30 anni in anello debole del sistema Italia. Il fondo Melrose, proprietario della Gkn dal 2018, forte della sua posizione sul mercato internazionale non tenta nemmeno l’apertura di un taistituzionale. Pur dichiarando di aver avviato la procedura di licenziamento in extremis, dopo aver provato a salvare lo stabilimento, da una recente inchiesta è emerso che la chiusura fiorentina si inseriva ...