Spettacolo in lutto | addio Clementina | “Un dolore indescrivibile”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il mondo delloè inper la prematura scomparsa diDi Rocco, talentuosa attrice abruzzese di 44 anni. Nota per la sua dedizione e passione per l’arte,ha perso la sua battaglia contro una malattia che l’ha strappata alla vita troppo presto. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di chi la conosceva, come evidenziato dai numerosi messaggi di cordoglio apparsi sui social. Nata in una famiglia residente a Silvi,aveva scelto di vivere a Pescara. La sua carriera artistica è stata ricca di successi, tra cui spicca il ruolo nella commedia “Sarto per signora” di Georges Feydeau. La sua ultima esibizione si è tenuta nelle Marche, e al momento della sua scomparsa era impegnata in una tournée che la vedeva esibirsi in diversi teatri d’Italia e ...