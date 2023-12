Spalletti | «La bestialità serve | i rapaci hanno l’istinto alla sopravvivenza anche se porta al male di altri»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 dicembre 2023) Sportweek ha intervistato Lucianodurante la premiazione dei Gazzetta Sports Awards una settimana fa circa. Al tecnico della Nazionale che l’anno scorso ha vinto uno scudetto con il Napoli viene chiesto di rispondere con la prima cose che gli salta in mente per ogni parola proposta. Napoli: «Eh, Napoli… Il legame tra me e il popolo napoletano è strettissimo ed è l’aspetto a cui tengo di più. Ora che ho ricevuto la cittadinanza onoraria sono un official scugnizzo e posso dire che Napoli è casa mia: nessun comune mortale merita quello che mi è stato trasferito qui. La mia gratitudine sarà infinita». Allora perché lasciare? «È dispiaciutoa me, ma volevo preservare la bellezza che avevo nel cuore e non rimetterla subito in discussione perché è una roba che nessuno può sentire se non la prova direttamente come l’ho provata io». Il ...