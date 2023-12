Spalletti | il ricordo di Mihajlovic e la frecciata ai calciatori “da fantacalcio”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 16 dicembre 2023) Lucianoè stato protagonista della qualificazione dell’Italia a Euro 2024 e si prepara per i prossimi appuntamenti. Nel frattempo continua ad analizzare le vicende legate al mondo del calcio e non solo. Intervenuto ad Atreju, a Roma, il Ct della Nazionale italiana ha lanciato alcune frecciate: “è stato qualcosa di nuovo per me, ma mi sta appassionando tanto. Cantare l’inno della nazionale, ad esempio, è davvero unico. Ancora non mi ci abituo. “A certipiace più ildel calcio, bisogna far capire quali siano le differenze. Stiamo lavorando in questo senso”. Poi ildi Sinisa, ad un anno dalla morte: “ho tanti ricordi, Sinisa è stato un avversario leale che aveva a cuore l’impegno sportivo. Il gioco e la bellezza del calcio per lui erano centrali e ...