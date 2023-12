(Di sabato 16 dicembre 2023) Le parole di Luciano, commissario tecnico dell’Italia, ospite di: «un’ora dinelle scuole» Luciano, ospite ad, ha lanciato la sua proposta di educazione civica per le scuole. Di seguito le parole del ct Azzurro. «Adeldel capire le situazioni della vita. Bisogna capire che queste donne vanno lasciate stare, non si va a mettere le mani addosso a loro. Sarebbe un’ora scolastica più importante delle altre, per far capire, anche attraverso testimonianze, a questi ragazzi che il primo ragazzo ti lascerà, il secondo ti deluderà, e poi un terzo, un quarto: insommadel ...

Il ministro per lo Sport e per i Giovani commenta così la polemica nata intorno alla presenza del ct azzurro alla festa di Fratelli d'Italia ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – “Spalletti da Atreju ? È un fratello d’Italia in generale, qui c’è un confronto con rispetto tra chi ha pensieri diversi, ma non so ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – “Spalletti da Atreju ? È un fratello d’Italia in generale, qui c’è un confronto con rispetto tra chi ha pensieri diversi, ma non so ... ()

(Adnkronos) – “Spalletti da Atreju ? È un fratello d’Italia in generale, qui c’è un confronto con rispetto tra chi ha pensieri diversi, ma non so ... ()

Atreju 2023, la falange di FdI scorta Spalletti: 'Non mi confronto solo con chi la pensa come me'

Il ct della nazionale di calcio Lucianoè uno dei protagonisti più ricercati di, la festa di Fratelli d'Italia a Roma. Un bagno di folla lo ha accompagnato al termine del dibattito con il ministro Andrea Abodi e i campioni ...

Spalletti ad Atreju: «Destra o sinistra Resto della mia idea» ilmessaggero.it

Atreju, Spalletti: "Confonto con tutti", così silenzia le critiche sinistre Il Tempo

Spalletti ad Atreju: «A scuola serve l’ora del buonsenso»

Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, ospite di Atreju: «Serve un’ora di buonsenso nelle scuole» Luciano Spalletti, ospite ad Atreju, ha lanciato la sua proposta di educazio ...

Spalletti: “Italia Non ci interessa se qualcuno crede o noi in noi, dobbiamo credere in noi”

"Intanto siamo i campioni in carica e non è poco. Non ci deve interessare se qualcuno crede o no in noi. I calciatori devono credere in se stessi". Lo ha detto Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ...