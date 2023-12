Spaccio di droga | ventenne fermato vicino all’Istituto Pesenti

LATINA / CASERTA – In data odierna, in Fondi e Sessa Aurunca (CE), i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina hanno provveduto alla notifica ... (temporeale.info)

Latina – dieci condanne per complessivi 30 anni e quattro mesi di carcere, 24 anni in meno rispetto alla già dura requisitoria del sostituto ... (temporeale.info)

Nella notte del 14 dicembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato , in flagranza di reato, per ... (zon)

Droga, coltello e soldi, due marocchini arrestati per spaccio

Livorno 17 dicembre 2023 -, coltello e soldi, due marocchini arrestati perGli agenti del Commissariato di polizia di stato di Rosignano Solvay arrestano due uomini marocchini di 20 e 24 anni, sequestrano cocaina, ...

Tavola imbandita per le festività natalizia allestita per confezionare la cocaina

E poi un bilancino di precisione, un coltello e una ciotola dove frazionare la coca con un cucchiaino. Amato è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora in carcere, in ...

Scoperto arsenale da guerra ad Afragola e Cardito: tra le armi trovate i fucili da cecchino

Nottata di arresti per i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che questa notte hanno setacciato le piazze di spaccio nell’hinterland dell’area nord di Napoli. Nel mirino dei ...