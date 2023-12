Soumaré | il Napoli può chiudere già ad inizio gennaio

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ilavrebbe optato per Boubakarycome vice Anguissa. Il giocatore sarà il vice del camerunense e potrebbe arrivare già da188 cm, classe ’99 e francese, questo l’identikit del prossimo possibile colpo deltargato Walter Mazzarri. Si tratta di Boubakary Souamaré, mediano francese di proprietà del Leicester che in questa L'articolo

Soumaré, il Napoli lo vuole a inizio gennaio per sostituire Anguissa (Gazzetta)

(Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE, illo vuole a inizio gennaio per sostituire Anguissa. È quel che scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita. Intanto ...