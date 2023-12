Sosa | ”Osimhen è tra i primi cinque attaccanti d’Europa Mazzarri? Una vecchia volpe”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roberto “Pampa”, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tv Play”. Queste le sue parole: “Il calcio italiano, purtroppo, deve dimenticare di rivedere il gioco espresso da una squadra come il Napoli di Spalletti dell’anno scorso. Quest’anno è partito male, con poca empatia tra Rudi Garcia ed i suoi giocatori.ha toccato i tasti giusti per motivare i campioni d’Italia in carica. Empatizzare con i giocatori, a volte, è più importante delle varie tattiche. Rudi Garcia non ha mai capito dove allenava, mettendo in discussione i vari Kvaratskhelia e Victorè una, andando a toccare la testa dei calciatori. A Kvaratskhelia non manca il gol, ma saltare l’uomo. Sono convinto che se il Napoli dovesse battere il Cagliari, ...