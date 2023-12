Sopravvissute al patriarcato | storie di donne contro il femminicidio

Leggi su tpi

(Di sabato 16 dicembre 2023) Silvia (il nome è di fantasia per tutelarne la privacy) è una donna che lavora come hostess per una compagnia aeroportuale. Un giorno chiede un appuntamento a un sindacalista del settore perché vorrebbe chiedere, anche per le sue colleghe, informazioni sulla possibilità di essere esonerate dal lavoro notturno in aeroporto. Silvia è in un ufficio, per chiedere al rappresentante sindacale una consulenza, un parere tecnico su una questione lavorativa. D’improvviso, però, l’uomo le palpa il seno, poi le infila una mano nei pantaloni. La donna è attonita, resta inerme per dieci secondi, prima di urlarglie uscire da quella stanza. Non si aspettava questo comportamento, una molestia da un collega, per di più in un contesto formale ed ufficiale. Poi però ha denunciato il suo molestatore. Per il tribunale di Busto Arsizio (Varese), quei dieci secondi sono bastati per ...