“Sono qui per dirvelo” Grande Fratello | Alfonso Signorini entra in casa con una comunicazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 16 dicembre 2023) Stasera, 16 dicembre, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con il, in compagnia dell’opinionista Cesara Buonamici e della voce del popolo Rebecca Staffelli, che si occupa di riportare gli umori dei telespettatori. Gli inquilini dellaallieteranno questi giorni prenatalizi con uno show arricchito dalla presenza di due ospiti d’eccezione: Mietta e Donatella Rettore, amica di lunga data di Fiordaliso, che con l’occasione potrà riabbracciarla. Ci sarà una bellissima sorpresa per Paolo Masella. L’inquilino vivrà un momento speciale grazie a un inaspettato incontro. Ci sarà un nuovo confronto tra Mirko e Greta, poi ci sarà l’atteso momento dell’addio tra uno dei cinque concorrenti in nomination: Beatrice, Sara, Vittorio, Grecia e Perla. “Guardate ...