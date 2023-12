Sondaggio Pagnoncelli | schiaffo alla Schlein | FdI vola | il Pd vede nero | tallonato dal M5S

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 16 dicembre 2023) Fratelli d’Italia veleggia oltre il 29,3% con una crescita di quasi un punto percentuale rispetto all’ultimo mese. Per il Pd ilè un incubo: 19 per cento per il partito della. Il che fa ridere. Appena venerdì su Repubblica la segretaria aveva dichiarato incautamente che il governo “cadrà molto presto”. Invitando tutti “a tenersi pronti per il voto”. Ci sarebbe da ridere se fosse una boutade da cabaret. In realtà l’emorragia di consensi è grave e costante. Bene ha detto Senaldi, condirettore di Libero, a commentare così la dichiarazione velleitaria della: “Si spiega solo se Repubblica le abbia chiesto una battuta per un titolo roboante a tutta pagina…”. Non si spiega in altro modo un vaneggiamento simile. Dai numeri che snocciola il sondaggista sul Corriere oggi in edicola non si ...