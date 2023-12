Sollevamento pesi | Campionati Italiani Assoluti 2023 | in evidenza le giovani nella prima giornata

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ladeidi, in corso di svolgimento sulla pedana del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola di Roma, ha regalato diverse prestazioni interessanti in prospettiva soprattutto tra le. Non hanno gareggiato invece alcuni big della Nazionale Senior come Nino Pizzolato, Lucrezia Magistris e Giulia Imperio. Il day-1 si è aperto in mattinata con un risultato storico, ovvero il titolo assoluto conquistato dalla quattordicenne Sara Dal Bò nei -87 kg con un totale di 202 kg (86+116), distruggendo i suoi precedenti record nazionali U15 e U17. Per quanto riguarda invece la categoria +87 kg, è arrivato il successo di Anna Chiara Cataldo con 174 kg complessivi ...