So quello che dico | Spalletti | orgoglio italiano ad Atreju | lezione durissima alla sinistra

(Di sabato 16 dicembre 2023) "Per appartenere a qualcosa bisogna sentirsi parte di qualcosa. La cosa fondamentale è dare un sensopropria vita, altrimenti non ha senso,dell'impegno deve essere un motivo costante e continuo dentro lo sport e la famiglia. Dobbiamo evidenziare di essere quelli che portano dentro il rettangolo di gioco il pensiero di tutti gli italiani. Dobbiamo evidenziare dei valori, far vedere che teniamo a questa maglia, far sapere dove siamo e per chi lo facciamo, la maglia è un dono e dobbiamo saperla indossare bene e avere tutte quelle qualità di chi viene chiamato ad indossarla". Sono parole chiare e forti quelle pronunciate da Lucianoad. "Per me questo periodo in azzurro è stato un qualcosa di nuovo, con cose conosciute dentro che mi sono piaciute e mi appassionano e si tenta di avere un ...