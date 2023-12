Snowboard | Coppa del Mondo 2023 2024 | Dalmasso seconda a Cortina Sul podio anche Fischnaller

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) Secondo posto per Lucianel gigante paralello diandato in scena aD’Ampezzo. La classe ’97 di Falcade nell’atto conclusivo della competizione è stata sconfitta di soli 16 centesimi dalla tedesca Ramon Hofmeister, la quale fa 2/2 in stagione. Sfuma, così, il primo successo in carriera per la nostra rappresentante. Il percorso dellanella fase a eliminazione diretta del pomeriggio era iniziato con due derby vittoriosi, negli ottavi contro Elisa Caffont e nei quarti contro Jasmin Coratti, mentre in semifinale aveva avuto la meglio sull’austriaca Sabine Schoeffmann. Proprio quest’ultima è salita comunque sul, aggiudicandosi la ‘small final’ sulla ceca Maderova per il terzo posto. In campo maschile arriva iln°49 in carriera per l’eterno ...