Slittino | Nagler Malleier sfiorano il podio nel doppio maschile di Whistler | successo per Wendl Arlt

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il duo composto da Tobiase Tobiassi è aggiudicato la tappa di(Canada) valevole per la Coppa del Mondo di2023-2024. Sul budello della British Columbia abbiamo assistito ad una gara equilibrata e serrata, con distacchi ridotti e l’Italia ha mancata ildavvero per pochi millesimi. La vittoria, come detto, è andata ai tedeschi Tobiase Tobiascon il tempo di 1:17.300 (prima manche in 38.668, seconda in 38.632) con appena 78 millesimi di margine sugli austriaci Thomas Steu e Wolfgang Kindl (38.624 al comando dopo la prima discesa, e 38.754), mentre completano ili tedeschi Hannes Orlamuender e Paul Constantin Gubitz a 105 millesimi (38.713 e ...