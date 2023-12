Slittino | Max Langenhan imbattibile anche a Whistler | Dominik Fischnaller ai piedi del podio

Leggi su oasport

(Di sabato 16 dicembre 2023) La Coppa del Mondo diper quanto concerne il singolo maschile al momento ha un unico grande protagonista: Max. Per il teutonico ecco nel giro di una settimana la terza vittoria in altrettante gare: dopo le due di Lake Placid all’esordio, eccoquella timbrata in quel di, sede della seconda tappa del massimo circuito internazionale. Il tedesco appare veramente: non è tanto il risultato, ma il modo in cui arriva, con un vantaggio veramente esorbitante su tutti quanti i rivali.oggi miglior tempo sul ghiaccio canadese in entrambe le run per chiudere in 1’40”093. Alle sue spalle completano ilJonas Mueller, staccato di 255 millesimi, ed il lettone Kristers Aparjods, a 479 millesimi di ritardo. Quarta piazza, in ...