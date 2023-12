Slittino | Coppa del Mondo Whistler 2023 | Verena Hofer quattordicesima nel singolo femminile

(Di sabato 16 dicembre 2023) In archivio aildella tappa dideldie c’è una tripletta tedesca nel paese delle foglie d’acero. La tre volte vincitrice della sfera di cristallo, Julia Taubitz, si impone sul budello canadese con 1.18.066, vantaggi minimi nei confronti delle connazionali Anna Berreiter e Merle Frabel, che si prendono gli altri due gradini di un podio tutto targato Germania. Per quanto riguarda i colori azzurri, Veneracon il quattordicesimo tempo è la migliore delle tre italiane impegnate quest’oggi: 0.403 il suo ritardo accumulato dopo le due run. Sandra Robetscher è diciassettesima con un distacco di 0.634, infine Nina Zoeggeler è ventunesima a 0.780. SportFace.

Siamo ormai pronti per alzare il sipario sulla Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale 2023-2024 . La stagione si svilupperà sulla distanza ... (oasport)

Lo scorso anno lo Slittino azzurro ha dato spettacolo in Coppa del Mondo . Dominik Fischnaller è stato strepitoso nel singolo maschile, ma non è ... (oasport)

In occasione della Coppa del mondo di Slittino che si sta tenendo a Lake Placid, Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato il terzo ... (sportface)

Seconda tappa per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Prosegue la trasferta nordamericana: dopo Lake Placid ecco lo sposta mento in ... (oasport)

Slittino, Voetter - Oberhofer terze nel doppio a Whistler in Coppa del mondo

Andrea Vötter e Marion Oberhofer conquistano un altro podio nel doppio femminile didel Mondo di: a Whistler (Canada) le azzurre detentrici delladel Mondo hanno chiuso la prova in terza posizione, precedute dalle tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal ...

Julia Taubitz si impone nel singolo femminile di Whistler, Verena Hofer è 14a

Tripletta tedesca nel singolo femminile nella tappa di Whistler (Canada) con la tre volte vincitrice della coppa del Mondo Julia Taubitz ad imporsi in 1’18”066 ed un vantaggio si 0”111 nei confronti ...

Slittino: a Whistler tripletta tedesca nel singolo femminile. Vince Julia Taubitz

Dopo la sprint di Lake Placid, arriva la seconda vittoria della stagione per Julia Taubitz nella Coppa del Mondo di slittino. Dominio tedesco in quel di Whistler: in terra canadese ecco la tripletta n ...