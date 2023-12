Sistema di controllo targhe pagamenti elettronici | il garage San Marco apre 24 ore su 24

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 dicembre 2023) Bergamo. Il parcheggio Sanin via Zelasco a Bergamo, gestito da ATB Mobilità dallo scorso mese di luglio, sarà aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dopo l’installazione di moderni sistemi didegli accessi dotati di dispositivi per la lettura delledei veicoli, ilSanrimane aperto 24 ore su 24 con la presenza dell’operatore nelle fasce orarie diurne e con un servizio di assistenza da remoto attivo nelle fasce orarie notturne. Oltre aldi video sorveglianza già in attivo entrerà in funzione anche un servizio di vigilanza con ronda notturna. Per migliorare il servizio con l’obiettivo di ridurre il tempo di attesa in uscita, nelle scorse settimane è stato attivato un dispositivo di pagamento elettronico automatizzato che permette di evitare il ...