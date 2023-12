Sisma di magnitudo 3 6 nell' area di Macerata Sindaca Ussita | Sembra non ci siano danni

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 16 dicembre 2023) Undii 3.6 è avvenutodi, in provincia di. Lo riferisce l'Ingv sul sito. La profondità registrata è di 11 km. Le prime informazioni dirette sono arrivate sui social rispetto a quanto riferito dalladiSilvia Bernardini al Commissario Straordinario Ricostruzione2016 Guido Castelli: "Un po' di paura ma apparentemente nessun danno. A, una scossa abbastanza forte: 3,6. Non è la prima. Non sarà l'ultima. Il nostro territorio è così: bellissimo ma vulnerabile. Ricostruire bene affinché le nostre case sappiano reggere gli urti dei terremoti: questo il nostro impegno. Ogni scossa ce ne ricorda l'importanza".