Sinisa Mihajlovic | a un anno dalla scomparsa il ricordo della moglie | “Mi manchi”

Un anno senza Sinisa: si è arreso alla morte senza accettarla e solo dopo aver salutato un'altra vita

Commenta per primo È passato un anno e come spesso accade in casi come questi, viene facile dire 'sempre ieri'. 365 giorni fa ci lasciavadopo quattro anni di lotta feroce contro la leucemia, fatta di cure e reazioni alla malattia. Tutto inizia nel 2019, quando Miha avverte un dolore nella zona dell'adduttore mentre ...

"Uno di noi. Sinisa per sempre". È la descrizione del post social della Lazio, in ricordo di Sinisa Mihajlovic. L'ex calciatore biancoceleste è scomparso precisamente ...

Sinisa Mihajlovic, la moglie Arianna: «Una notte l'ho sentito nel letto accanto a me. Prima di morire gli dissi: "Vai, ai ragazzi ci penso io"»

Non c'è mai un modo giusto per parlare di un marito e di un padre che se ne è andato troppo presto. Lo sa bene Arianna Rapaccioni, la vedova di Sinisa Mihajlovic, mancato ...