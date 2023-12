(Di sabato 16 dicembre 2023) Leonardo Aurelio,di Albidona, comune in provincia di Cosenza di poco più di 1.300 abitanti, hatoItaliane. "Colpevole", secondo il primo cittadino, di aver chiuso il 2 novembre l'nella sua cittadina. Senza riaprire, nonostante i ripetuti annunci di una ripresa del servizio in tempi brevi. NellailAurelio, che tra l'altro è un avvocato, ripercorre le tappe della vicenda che lo ha indotto ad assumere la sua iniziativa.

Guerra Ucraina Russia, attacco notturno con droni su Kiev: sventato da contraerea. LIVE

Forti esplosioni, provocate dalla difesa aerea, sono state registrate nella zona Podil, come ha precisato ildella città. Il portavoceCremlino, Dmitri Peskov, ha definito 'politicizzata' ...

Sindaco del Cosentino denuncia le Poste per chiusura ufficio Agenzia ANSA

Sindaco del Cosentino denuncia le Poste per chiusura ufficio Sky Tg24

Prima pietra del nido di Bellocchi, il sindaco Seri avvia il cantiere e promette: «Faremo anche la scuola media»

FANO Tutta la frazione di Bellocchi, ma a anche le famiglie che risiedono nei dintorni avranno il loro asilo nido. Ieri, in una superficie di 900 metri quadrati accanto alla scuola primaria ...

Controlli, Prisco rassicura il Fermano: «Più divise e funzionari per gestire le espulsioni»

FERMO Espulsioni e poliziotti in arrivo, ci sono ora le rassicurazioni del sottosegretario Emanuele Prisco al sindaco di Fermo via telefono. Paolo Calcinaro ci va delicato, una breve nota per ...