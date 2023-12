SIMONA VENTURA | GRAZIE MILLY! LA GENTE MI FERMA PER STRADA L’ISOLA? NO | GRAZIE

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 16 dicembre 2023) È tornata. Non è stato semplice, ci è voluto del tempo e ha dovuto abbattere «molti muri, riattivando parti di me che credevo sopite». Ma è tornata. Che vinca o no, questa edizione di Ballando con le stelle è di diritto quella di. Che fosse bravissima a ballare si è capito subito, ma, sabato dopo sabato, la conduttrice è rifiorita ed è tornata protagonista. Fino al tripudio della puntata di sabato scorso, in cuiha parlato con infinita tenerezza di Caterina, sua figlia adottiva, in cui il padre, militare, le ha detto quel «ti voglio bene» a lungo trattenuto per pudore e in cui Giovanni Terzi, suo grande amore, infilandole un anello al dito le ha chiesto, davanti ai suoi genitori, di diventare sua moglie. Lacrime e standing ovation del pubblico. Quindi si sposa. Congratulazioni! Che effetto le fa? «La proposta è ...