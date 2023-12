Si accascia a terra durante un concerto | cantante 30enne muore d’infarto davanti ai fan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 dicembre 2023) Nel video diffuso sui social dai fan e postato anche in diretta su Instagram, si vede ilgospel Pedro Henriquersi improvvisamente sul palco. Così il musicistaè crollato, privo di sensi,una Feira de Santana, in Brasile. I soccorsi sono stati immediati ed Henrique è stato portato subito in ospedale dove è stato dichiarato morto pochi minuti dopo l’arrivo. Un infarto la causa del decesso. “Ci sono situazioni molto difficili nella vita, per le quali non abbiamo alcuna spiegazione. Dobbiamo solo capire che la volontà di Dio prevale. Pedro era amico di tutti. L’unico figlio maschio, un marito presente e un padre super devoto. Non c’è pastore o cristiano in Brasile che dica qualcosa di diverso: Pedro è semplice, è credente. Che sorriso! Quanto è bello! Che voce”, ...