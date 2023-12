Short Track | brilla la staffetta mista a Seul | l’Italia è seconda sul podio

(Di sabato 16 dicembre 2023)– Aè entrata nel vivo la quarta tappa della Coppa del Mondo di. Nella giornata di sabato, il Mokdong Ice Rink della capitale sudcoreana è stato teatro delle finali dei 1.000 metri, della prima gara dei 1.500 metri e della. Proprio quest’ultima competizione era la più attesa in chiave azzurra. Venerdì, il quartetto formato da Chiara Betti (Fiamme Gialle), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Pietro Sighel (Fiamme Gialle) aveva vinto il proprio quarto di finale davanti al Belgio. Nelle semifinali, con Thomas Nadalini (Fiamme Oro) a sostituire Spechenhauser, la formazione tricolore ha chiuso in scia all’Olanda, superando agevolmente la concorrenza di Giappone e Germania, qualificandosi dunque per la Finale. Nell’atto ...

