Shields e Melli, che partita! Guarda gli highlights

A Barcellona, contro la seconda della classifica, la squadra di Messina s'impone 90 - 86 grazie anche alle prestazione di capitan, tornato ai suoi livelli dopo un inizio di stagione difficile ...

Shields e Melli, che partita! Guarda gli highlights- Video Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

EuroLega, 14ª giornata: Olimpia, che risposta! Prima Melli e Shields, poi Flaccadori e Hall trascinano Milano alla ... Basketinside

Toh, la Milano che non ti aspetti: sbanca Barcellona con il carattere e un Hall da favola

L’Olimpia approccia benissimo la gara al “Palau” di Barcellona. Melli e Shields si caricano la squadra sulle spalle in attacco (9 punti per il naturalizzato danese, 7 per l’azzurro in avvio). Milano ...

Basket: Olimpia che colpo! Milano firma l’impresa a Barcelona in Eurolega

Nonostante tutte le assenze e l'infermeria piena, una straordinaria Olimpia Milano sbanca Barcellona e rilancia la sua avventura in Eurolega. La squadra di Messina gioca una grandissima partita per 40 ...