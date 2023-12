Serie B | lusso Kasami | il gol del vantaggio in Reggiana-Sampdoria | VIDEO

(Di sabato 16 dicembre 2023) E’ in corso una giornata importante valida per il campionato diB e ladi Andrea Pirlo continua la rimonta in classifica. I blucerchiati sono in campo nel match in trasferta contro laper avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. La partita si sblocca dopo al 44? con un gol disu assist di Esposito. L’ex Palermo è unper la categoria ed il gol delè da stropicciarsi gli occhi. Ad inizio secondo tempo il raddoppio di De Luca. ?? Goal: Pajtim0-1pic.twitter.com/0miaQ5SHy6 — FootColic ?? (@FootColic) December 16, 2023 L'articoloB,: il gol delin ...

“Seven Seas Grandeur” , la terza nave da crociera di lusso che Fincantieri ha realizzato per Regent Seven Seas Cruises, brand di lusso del gruppo ... (ildenaro)

I 10 migliori libri sul Capodanno

Dagli antipasti che fungono anche da portate principali ai dessert di, il libro fornisce una ... Ambientato in una villa remota durante un ballo in maschera di Capodanno, presenta unadi ...

Anticipo di lusso nell’ultima di andata: il Bitonto sfida il Tiki Taka al Palarigopiano Federica Lattanzio

Calcio Serie D: Bra-Albenga apre il programma della 18^giornata sui campi del girone A TargatoCn.it

Serie A, Genoa-Juventus 1-1: Gudmundsson frena la corsa di Allegri

La Juventus non è andata oltre l'1-1 in casa del Genoa nell'anticipo che ha aperto la 16a giornata di Serie A. I bianconeri, che non sono riusciti a prendersi la vetta del campionato, sono andati in v ...

Designazioni Serie A, Ayroldi per il Milan e Abbattista per la Juventus

Designazioni di lusso per la sezione arbitrale di Molfetta in vista della prossima giornata di Serie A. In Genoa-Juventus, in programma stasera allo Stadio "Luigi Ferraris" di Genova per l'anticipo de ...