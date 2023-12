Serie B 2023 2024 | Parma in 10 e senza fuga | 0-0 col Cosenza

Leggi su sportface

(Di sabato 16 dicembre 2023) Ilin 10 uomini per novanta minuti si accontenta dello 0-0 sul campo del Coe non va oltre il +2 sul Venezia in vetta alla classifica. L’espulsione per doppio giallo dopo sei minuti ad Hainaut sconvolge il piano gara di Pecchia che nel primo tempo non fa cambi e testa la solidità della sua squadra sotto di un uomo. La prima chance è degli ospiti, con Man che sfonda sulla destra e trova l’opposizione di Micai al momento del tiro. Il Corisponde con Zuccon che al 41? colpisce l’incrocio dei pali con un tiro dalla distanza. Nella ripresa altro legno per gli uomini di Caserta: Florenzi si coordina e lascia partire un mancino al volo che scheggia la traversa. Ilnella ripresa concede poco, ma alla fine tira un sospiro di sollievo alla vista della bandierina alzata dopo la rete di Tutino all’83’: il ...