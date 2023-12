Serie A | Joshua Zirkzee | il ‘Marc Guiu del Bayern’ vede il Bologna di Motta in lotta per le posizioni Champions League

Leggi su justcalcio

(Di sabato 16 dicembre 2023) 2023-12-16 09:27:15A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Orobosa(Schiedam, 22-5-2001) ha provato la stessa sensazione che sta ‘assaggiando’Marca Barcellona o chi, ai suoi tempi, visse Federico Macheda con il Manchester United, Alberto Paloschi con Milano e Javier Portillo con il Real Madrid. L’ormai ‘9’ deldebutta il 18 dicembre 2019 entr al campo con 1-1 en el 90?, Marc con el primer baln que toc e ha regalato al Bayern una grande vittoria a Friburgo. Divenne, ormai, il terzo marcatore più giovane (18 anni e 210 giorni) dei bavaresi in Bundesliga. “Potente e freddo sotto porta” La sua leggenda crebbe quando, tre giorni dopo, lo ripeté di nuovo. Entrò in campo all’83’, con lo 0-0, e appena tre minuti dopoHa segnato il ...