Serie A | Gatti somiglia a Chiellini | “Ha la fame di Djokovic”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 16 dicembre 2023) 2023-12-15 07:36:24 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: A re morto… re deposto. Il ritiro di Giorgioha coinciso, nel tempo e nella forma, con l’incoronazione del suo successore alla Juventus:Federico(Rivoli, 24-6-1998). L’ex giocatore del Frosinone, arrivato un anno fa in cambio di 5,4 milioni di euro, ha segnato il gol delvittoria contro il Monza (1-2)tra 94?e ho scritto di nuovo entrambe della vittoria contro il Napoli (1-0). Divenne così il primo difensore della Juve vedere il gol in due partite consecutive da…nel 2010!!! Due gol che potrebbero essere fondamentali per la lotta allo scudetto. E, che ha realizzato cinque gol in 40 partite con la ‘Vecchia Signora’, si è specializzato nel segnare ...