Serbia | presidente Vu?i? tiene l’ultima manifestazione preelettorale

(Di sabato 16 dicembre 2023) IldellaAleksandar Vu?i?in vista delle elezioni anticipate di domenica. Vu?i? e il suo partito conservatore SNS cercano di conquistare un altro mandato. Le elezioni anticipate sono state indette dopo mesi di proteste e manifestazioni contro il governo e il, iniziate a maggio in seguito a un attacco

Belgrado, 17 ott. - (Adnkronos) - "A Parigi ci saranno tutti". In un'intervista con i media spagnoli, il presidente del comitato olimpico serbo ... (liberoquotidiano)

Il tour dei due presidenti. È una strana campagna elettorale quella che si sta svolgendo in Serbia con vista sul voto per il rinnovo... (calciomercato)

Ucraina nell'Ue, un cammino che va distinto da quello dei Balcani Occidentali

Abbiamo aspettato 120 giorni e 30 anni', così ilucraino Volodymyr Zelenskyy ha ... Si tratta di Albania, Bosnia - Erzegovina, Macedonia del Nord,, Montenegro che hanno lo status di ...

Serbia alle urne domenica: l'opposizione sfida il presidente Vucic Euronews Italiano

Elezioni in Serbia, le opposizioni sfidano il grande favorito: il partito di Vucic Sky Tg24

Serbia alle urne domenica: l'opposizione sfida il presidente Vucic, il suo partito è il favorito

Le elezioni parlamentari anticipate sono state indette da Vucic e sono le quinte in 10 anni. Per la prima volta l'opposizione si presenta unita in una maxi coalizione filo europea ...

La Serbia alla vigilia delle elezioni più cruciali. L’ultimo atto del governo è una sfida all’Ue

Bruxelles - La Serbia potrebbe cambiare completamente corso politico, ma la sfida all'Unione Europea rimane fino alla fine del governo ...