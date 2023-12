Sentirsi un po’ Dante mentre ci si avventura nell’atelier di Anslem Kiefer

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 dicembre 2023) Il protagonista della “Tana”, racconto che Franz Kafka scrisse nell’inverno del 1923, è un roditore; o forse no, forse si tratta di un uomo, o per essere precisi di un architetto, tutto impegnato a... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti