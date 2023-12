Scoperto dalla Polizia di Stato ladro seriale | arrestato 44enne

(Di sabato 16 dicembre 2023) Al termine di una complessa indagine, il personale delladiha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, su proposta della Procura della Repubblica di Taranto, nei confronti di unoriginario della provincia di Brindisi, ritenuto presunto responsabile di numerosi furti compiuti nei comuni della Valle d’Itria soprattutto in danno di stazioni di servizio. Alsono contestati ben quattro capi d’imputazione riferiti a due tentati furti a Martina Franca, un furto consumato a Mottola e l’uso fraudolento di carte bancomat, avvenuto sempre a Mottola. Il primo episodio in ordine di tempo è avvenuto lo scorso 12 gennaio a Mottola allorquando il destinatario della misura si sarebbe impossessato di un borsello ed avrebbe ...

All’anagrafe è Filippo Neviani, ma tutti lo conosciamo più comunemente come Nek. È uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano ... (howtodofor)

In una tranquilla abitazione di Mondragone, una cittadina nella provincia di Caserta, si è consumato un drammatico evento che ha sconvolto la ... (thesocialpost)

Tatuatore influencer con oltre 10 mila followers che ha nascosto al fisco guadagni per quasi 400.000 euro , tra fatture mai fatte oppure sottostimate ... ()

Provincia di Potenza: sospetto caso di peste suina

Di seguito il post: 'Sospetto caso di peste suinaPolizia provinciale Provincia Di Potenza. Allertata l'Asp già sul posto per i controlli di rito nella Zona di Calvello.'

Sorpresi dalla municipale su moto e bici rubate: denunciati per ricettazione

Firenze, 16 dicembre 2023 - Denunciati per ricettazione dopo essere stati sorpresi a bordo di una moto e una bicicletta, entrambe rubate. Nei guai sono finiti due tunisini, rispettivamente di 50 e 35 ...

"Hanno arrestato tua nipote": scoperto finto avvocato di diciotto anni che truffava le anziane

i poliziotti hanno rintracciato il truffatore prima che potesse prendere la tangenziale per allontanarsi dalla città. L'uomo è stato trovato in possesso non solo di quanto appena ricevuto ma anche di ...