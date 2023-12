Sci | super Paris | vince la discesa in Val Gardena

Leggi su ildenaro

(Di sabato 16 dicembre 2023) Roma, 16 dic. (askanews) – Uno straordinario Dominiklain Vale torna a sorridere in Coppa del mondo dopo quasi due anni di digiuno (Kvitfjell 2022). Per lui 22° successo in carriera, il 18° ine il primo sulla Saslong., che aggancia Deborah Compagnoni a quota 44 podi, ha chiuso unaquasi perfetta in 1’59?84, precedendo il norvegese Aleksander Kilde (+0?44) e lo statunitense Bryce Bennett (+0?60). “Non ero sicuro di aver sciato bene, ho cercato di essere pulito e sciolto ma non sapevo il tempo al traguardo – ha dettoalla Rai -. Quando ho visto il verde mi sono emozionato, da anni provavo are ma non c’ero mai riuscito. E’ stato davvero bello. La neve non era aggressiva, ...