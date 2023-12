Sci | Paris da urlo in Val Gardena | trionfa nella discesa

(Di sabato 16 dicembre 2023) Lo sciatore della Val d'Ultimo si impone sulla Saslong per il successo numero 22 della carriera. Una vittoria che per lo sci italiano mancava dal 2001 con Kristian Ghedina

Il ritorno di Dominik Paris: trionfa sulla Saslong in Val Gardena 22 anni dopo l'ultimo successo italiano di Ghedina

Dominik Paris ha vinto la discesa libera maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse italiano è riuscito a domare la mitica Saslong, una del ...

Sci alpino, Dominik Paris il terzo discesista più vincente della storia. -1 da Mueller, e il record di Klammer….

