Sci | Coppa del Mondo | Paris trionfa in Val Gardena Goggia quarta in Val d’Isere

Start list gigante maschile Alta Badia 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

Tutto pronto per il primo gigante maschile in Alta Badia, nell'ambito del circuito didel Mondo dialpino 2023/2024. Appuntamento per domenica 17 dicembre alle ore 10.00 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30. Sulla Gran Risa pettorale numero 1 per ...

Sci freestyle, Miro Tabanelli centra il primo podio in Coppa del Mondo! L’azzurro è magnifico secondo nel big air di Copper Mountain!

Si tinge d'azzurro la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle andata in scena a Copper Mountain (USA): nel park & pipe, specialità big air, Miro Tabanelli coglie il primo podio nel circ ...

Sci alpino, startlist gigante Alta Badia 2023: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 17 dicembre si disputa il gigante maschile dell'Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Si tratta del primo atto sulla mitica Gran Risa, dove si gareggerà anc ...